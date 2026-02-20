Tarsus'ta kumar oynatan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Tarsus'ta gerçekleştirilen denetimlerde kumar oynatan 6 kişi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynatan 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı adreslere gerçekleştirdiği denetimlerde kumar oynatıldığını belirledi.
Ekipler, 6 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlattı.
Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz