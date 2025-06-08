Mersin Tarsus'ta Kayıp Suriyeli'nin Cesedi Sulama Kanalında Bulundu
74 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Çilli'nin cesedi, Tarsus'un Hacıbozan Mahallesi'ndeki sulama kanalında bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Çilli'nin cesedi, jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı ve Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli Abdulkadir Çilli'nin (74) sulama kanalında cesedine ulaşıldı.
Tarsus'un Hacıbozan Mahallesi'nde tarlasına giden kişi, sulama kanalında ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin sudan çıkarttığı cesedin ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli Abdulkadir Çilli'ye ait olduğu belirlendi. Çilli'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel