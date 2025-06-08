Mersin Tarsus'ta Kayıp Şahıs Sulama Kanalında Bulundu

Mersin Tarsus'ta Kayıp Şahıs Sulama Kanalında Bulundu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Abdulkadir Çilli'nin cesedi sulama kanalında bulundu. Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Hacıbozan Mahallesi'nde tarlasına giden bir kişi, sulama kanalında erkek cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

İncelemede cesedin, 5 Haziran'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu 74 yaşındaki Abdulkadir Çilli'ye ait olduğu tespit edildi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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