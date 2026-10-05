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Mersin Tarsus'ta karpuz yüklü kamyon devrildi, savrulan karpuzlar 2 kişiyi yaraladı

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Mersin Tarsus'ta karpuz yüklü kamyon devrildi, savrulan karpuzlar 2 kişiyi yaraladı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sırasında kasasından savrulan karpuzlar, yol kenarındaki 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu öğrenildi, yol yeniden açıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonun devrilmesi sırasında kasasında bulunan karpuzların savrulduğu yol kenarındaki 2 kişi yaralındı.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Kahraman Gülek Mahallesi merkez girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen karpuz yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilmenin şiddetiyle kamyonun kasasında bulunan yüzlerce karpuz yola ve çevreye savruldu. Bu sırada yol kenarında bulunan 2 kişi, üzerlerine isabet eden karpuzlar nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol; kamyonun çekiciyle kaldırılması ve yola saçılan karpuzların temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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