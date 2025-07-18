Mersin Tarsus'ta Hayırseverden Cami ve Kur'an Kursu Projesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde hayırsever vatandaş tarafından yaptırılacak cami ve Kur'an kursu için protokol imzaladı.

Müftülüğün açıklamasına göre, hayırsever vatandaş Mustafa Kaplan tarafından Gaziler Mahallesi'nde yaptırılacak cami ve Kur'an kursu için Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İlçe Müftüsü Murat Akçay ve Kaplan'ın katılımıyla Kaymakamlık'ta imza töreni düzenlendi.

Kaymakam Akyüz, hayırsever aileye katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Allah hayırseverimizin hayrını kabul etsin, hayırseverimizin sayısını arttırsın." ifadelerini kullandı.

Müftü Akçay da yapılacak cami ve Kur'an kursuyla mahallenin hem manevi yapısına katkı sunulacağını hem de mahallede yaşayan vatandaşların ibadet ihtiyacının giderileceğini belirtti.

Hayırsever Kaplan da böyle bir hayrı yapmasına vesile olanlara teşekkür etti.