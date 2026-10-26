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Mersin Tarsus'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobil kanalete devrildi, sürücü öldü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil kanalete devrildi; sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, araçtan çıkarılan sürücünün öldüğünü belirledi; cansız bedeni morga götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nusret Çiftçi (70) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille S.Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, Heleke Mahallesi'nde çarpıştı.

Otomobil, kazanın etkisiyle yol kenarındaki kanalete devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nusret Çiftçi'nin cansız bedeni, incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA
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