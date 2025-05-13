Mersin Tarsus'ta Dolu Yağışı Yolları Kapattı
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle Çamlıyayla-Tarsus karayolu trafiğe kapandı. Jandarma ve belediye ekipleri, doluyla kaplı yolları açmak için çalışmalar başlattı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle birçok noktada yollar trafiğe kapandı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı dolayısıyla Çamlıyayla- Tarsus karayolu, trafiğe kapandı. Jandarma ve belediye ekipleri, araçların doluyla kaplı yolda ilerlemesine izin vermedi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle doluyla kaplanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: ÇAMLIYAYLA (Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel