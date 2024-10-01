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Mersin Tarsus'ta Doğal Gaz Patlaması

Mersin Tarsus'ta Doğal Gaz Patlaması
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hızlı tren altyapı çalışmaları sırasında bir iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu meydana gelen patlamada toprak ve taş parçaları çevreye savruldu. Olay sonrası güvenlik önlemleri alındı ve doğal gaz akışı kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda iş makineleriyle yürütülen hızlı tren altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz ana borusu delindi.

Basınçlı gazın dışarı çıkması sonucu meydana gelen patlamada, çevreye toprak ve taş parçaları savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik şeridiyle yolu trafiğe kapattı, çevrede önlem aldı.

Ekiplerce, bölgedeki borulardan sağlanan doğal gaz akışı kesildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, patlama esnasında büyük sarsıntı yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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