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Mersin Tarsus'ta 2 sürücü yaralandı, skuterli çocuk kazadan saniyeler önce geçti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı; kazaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde skuter süren küçük bir çocuğun kazadan saniyeler önce kaza yerinden geçtiği anlar yer aldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücünün yaralandığı trafik kazasının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde skuter süren küçük bir çocuğun kazadan saniyeler önce kaza yerinden geçtiği anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Tarsus ilçesi Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek ile Zafer caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde skuter süren küçük bir çocuğun kazadan saniyeler önce kaza yerinden geçtiği anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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