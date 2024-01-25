Üye Girişi
Haberler

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir teknolojik ürün fabrikasının inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MERSİN- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir teknolojik ürün fabrikasının inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü bölgede faaliyet yürüten bir teknolojik ürün fabrikasının inşaatında geç saatlerde yangın çıktı. İnşaat halindeki tesisin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Akdeniz İtfaiye Tarsus İtfaiye Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kar Kardeşliği HD FULL izleme linki! Kar Kardeşliği tek parça altyazısız dublaj izle! Kar Kardeşliği hangi platform? Kar Kardeşliği gerçek hikaye mi? Kar Kardeşliği filmi nasıl bitiyor? 15 tatil 1 ay mı oldu 2024? Selahattin Baki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selahattin Baki'nin hayatı ve biyografisi nedir? 25 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Gemileri Yakarım şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde söylenen şarkılar! 25 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 25 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title