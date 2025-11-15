Mersin Silifke'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Silifke ilçesinde bir serada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale ederek yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları yapıldı.
Keben Mahallesi'nin Değirmendere mevkisindeki erik serasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler, seranın yanındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın geniş alana yayılmadan söndürüldü.
Hasar oluşan sera ve çevresinde soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel