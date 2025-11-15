Haberler

Mersin Silifke'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Silifke ilçesinde bir serada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale ederek yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde serada çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Keben Mahallesi'nin Değirmendere mevkisindeki erik serasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler, seranın yanındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Hasar oluşan sera ve çevresinde soğutma çalışması yapıldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
