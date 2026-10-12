Mersin Silifke'de sağanak yolları göle çevirdi, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

Mersin Silifke'de sağanak yolları göle çevirdi, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, ilçe merkezi ve kırsaldaki mahallelerde su taşkınlarına yol açtı. İşlek cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, arızalanan araçlarda mahsur kalanları çevredekiler kurtardı.
MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı.
İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra kırsaldaki mahallelerde de su taşkınları yaşandı. İşlek cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, alternatif güzergahlarda yoğunluk oluştu. Arızalanan bazı araçlarda mahsur kalanları, çevredekiler kurtardı. Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı