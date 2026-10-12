Mersin Silifke'de sağanak yolları göle çevirdi, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

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MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı.

İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra kırsaldaki mahallelerde de su taşkınları yaşandı. İşlek cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, alternatif güzergahlarda yoğunluk oluştu. Arızalanan bazı araçlarda mahsur kalanları, çevredekiler kurtardı. Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı