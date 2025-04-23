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Mersin Silifke'de Erkek Cesedi Bulundu

Mersin Silifke'de Erkek Cesedi Bulundu
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Mersin'in Silifke ilçesinde Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Akkum sahilinde bulunan hareketsiz erkek cadaverin 56 yaşındaki emekli uzman çavuş Z.Y.Ü'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki sahilde erkek cesedi bulundu.

Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Akkum sahilinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cesedin 56 yaşındaki emekli uzman çavuş Z.Y.Ü'ye ait olduğu belirlendi.

Z.Y.Ü'nin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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