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Mersin Silifke'de dolu yağışı etkili oldu, Boğsak Koyu'nda kampçılar zor anlar yaşadı

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Mersin Silifke'de dolu yağışı etkili oldu, Boğsak Koyu'nda kampçılar zor anlar yaşadı
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Meteoroloji uyarısının ardından Mersin'in Silifke ilçesinde dolu yağışı etkili oldu; Taşucu Yeşilovacık Mahallesi'nde birikintiler oluştu. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken Boğsak Koyu'ndaki kampçılar zor anlar yaşadı, yağış bir süre sonra etkisini yitirdi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçenin Taşucu Yeşilovacık Mahallesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar yağış sırasında kapalı alanlara sığınırken, dolunun ardından birikintiler oluştu. Yağışla birlikte Boğsak Koyu'nda yaşayan kampçılar, zor anlar yaşadı. Yağış, bir süre sonra etkisini yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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