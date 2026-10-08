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Mersin Silifke'de belediyeye yolsuzluk operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

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Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda, aralarında iki başkan yardımcısının bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada belediye personeli ve müteahhitlerin rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işlediği iddia edildi.

MERSİN'in Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silifke Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, belediyede görevli bazı kamu personeli ile müteahhitlerin rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddia edildi. Soruşturma kapsamında alınan ihbarlar üzerine; MASAK raporları, banka hesap hareketleri, HTS ve PTS kayıtları mercek altına alındı.

Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadelerde, belediye ile iş yapan yüklenici firmalardan hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet ve menfaat talep edildiği, bazı görevlilere elden paralar teslim edildiği, doğrudan temin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve belediyeyle bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı işlemler gerçekleştirildiği itiraf edildi. İtirafların, HTS-PTS kayıtları ve MASAK raporlarıyla da uyuştuğu saptandı. 19 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Silifke Belediyesi hizmet binası ile Silifke Belediyespor Kulübü binasında da aramalar yapıldı. Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra ihale ve imar evrakları, kullanıma hazır firma kaşeleri, mühürlenmiş teklif mektupları ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

İKİNCİ DALGA YAPILDI

Soruşturma kapsamında belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde kullanılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği, belediye içerisinde görev yapan bazı yönetici ve personel ile belediye dışında bulunan bazı kişilerin süreklilik gösteren bir iş bölümü içerisinde hareket ettikleri iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Başkan Yardımcıları Osman Şen ve Rahile Demren ile E.T.T, M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. olmak üzere toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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