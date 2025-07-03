Mersin Silifke'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altında
Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.
Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akdere Mahallesi Kargı mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel