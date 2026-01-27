Silifke açıklarında oluşan 2 hortum kamerada
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında meydana gelen sağanağın ardından 2 hortum oluştu. Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği hortumlar, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
İlçede etkisini gösteren sağanağın ardından Akdeniz açıklarında 2 hortum oluştu. Taşucu açıklarında çifte hortumu gören çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortumlar, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel