Mersin sahillerinde sıcak hava yoğunluğu Mersin'de etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti. Mersin'de etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti. Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne gitti. Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi. Denize girerek Akdeniz'in serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı. AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel Kızkalesi Mersin Güncel Haberler

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