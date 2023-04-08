Mersin polisi, limana gelen konteynerde 97 kilo kokain ele geçirdi

Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu, narkotik madde arama köpeği Miror ile yapılan aramada, 86 paket toplamda 97 kilo 500 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MERSİN polisi, limana gelen bir konteynerde narkotik madde arama köpeği Miror ile yaptığı aramada 86 paket toplamda 97 kilo 500 gram kokain maddesi ele geçirdi.

Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Ekvador'un Guayaquil Limanı' nda Mersin Limanı'na gelen bir konteynerde narkotik madde arama köpeği Miror ile arama yapıldı. Aramada 86 paket toplamda 97 kilo 500 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.