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Mersin Mut'ta otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Mersin Mut'ta otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
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Mersin'in Mut ilçesinde sürücünün kullandığı otomobil, Mut-Ermenek kara yolunun Çamlıca mevkisinde şarampole devrildi. Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Ömer T'nin kullandığı 06 FBB 453 plakalı otomobil, Mut- Ermenek kara yolunun Çamlıca mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün ağır yaralandığı belirlendi.

Ömer T, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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