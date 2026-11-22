Mersin Mut'ta iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Mut ilçesinde Mut-Karaman kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak 112 sağlık personelince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Mut- Karaman kara yolunda Z.F'nin kullandığı 33 BDZ 535 plakalı otomobil ile O.E. idaresindeki 42 NG 898 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada O.E'nin aracında sıkışan yolcu S.S. ağır yaralandı.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan S.S, sağlık personelince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA