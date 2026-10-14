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Mersin Mezitli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Mersin Mezitli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Mersin Mezitli'de bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste 3 bin 668 sentetik ecza, 1 kilo 250 gram uyuşturucu ve 4 tabanca ele geçirilirken şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 3 bin 668 sentetik ecza, 35 uyuşturucu hap, 1 kilo 250 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 47 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçiren ekipler, şüpheliler G.K, M.K. ve K.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K. ve K.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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