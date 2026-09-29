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Mersin Mezitli'de mobilya mağazasındaki yangın kısa sürede mağazanın tamamına yayıldı

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Mersin Mezitli'de mobilya mağazasındaki yangın kısa sürede mağazanın tamamına yayıldı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde bir mobilya mağazasının üst katlarında çıkan yangın kısa sürede mağazanın tamamına yayıldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; cadde trafiğe kapatıldı ve müdahale sürüyor.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki mağazanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, kısa sürede mağazanın tamamına yayıldı.

Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, yangına müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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