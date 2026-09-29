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Mersin Mezitli'de 3 katlı mobilya mağazasındaki yangına itfaiye müdahale ediyor

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Mersin Mezitli'de 3 katlı mobilya mağazasındaki yangına itfaiye müdahale ediyor
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki 3 katlı mobilya mağazasında akşam saatlerinde çıkan yangın, çatı katından hızla tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

MERSİN'de mobilya mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Akşam saatlerinde Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında yangın çıktı. Mağazanın çatı katında başlayan yangın, hızla tüm binayı sardı. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzere adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Tazyikli ve köpüklü sularla alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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