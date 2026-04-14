Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu; 43 gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 43 şüpheli, aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu şekilde gözaltına alındı.

MERSİN merkezli 8 ilde polisin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda; aralarında 3'ü aktif görevde, 16'sı ihraç edilmiş kamu görevlisinin de bulunduğu 43 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı çalışmada H.K.'nin 'Signal' isimli program üzerinden yurt dışındaki örgüt üyelerinden, 2017-2025 yılları arasında 'himmet' adı altında, farklı banka hesaplarında topladığı paraları, yine örgüt üyelerine dağıttığını belirledi. Bu kapsamda H.K. ve 3'ü aktif görevde, 16'sı ihraç edilmiş kamu görevlisinin de bulunduğu 43 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ekipler, Mersin merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muğla ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
