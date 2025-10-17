Mersin Limanı'nda Yük Gemisinde Yangın Çıktı
Silifke ilçesindeki Ceyport Limanı'nda demirli yük gemisinin mürettebat kamarasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 gemi personeli hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde limandaki yük gemisinin mürettebat kamarasında çıkan yangın söndürüldü.
Ceyport Limanı'ndaki rıhtımda demirli yük gemisinin boş bulunan mürettebat kamarasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Aynı noktada yaklaşık 2,5 saat sonra yeniden yükselen alevlere ekiplerce müdahale edildi.
Yangında dumandan etkilenen 2 gemi personeli Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Personelden biri kontrollerin ardından taburcu edilirken diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel