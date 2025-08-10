Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Mersin Limanı'nda yapılan tarama sonucunda bir konteynerde 587 kilogram esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin Limanı'nda tarama sistemine sevk edilen konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince limanda tarama sistemine yönlendirilen konteynerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.
Bunun üzerine detaylı arama yapılan konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel