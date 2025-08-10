Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Limanı'nda yapılan tarama sonucunda bir konteynerde 587 kilogram esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin Limanı'nda tarama sistemine sevk edilen konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince limanda tarama sistemine yönlendirilen konteynerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Bunun üzerine detaylı arama yapılan konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.