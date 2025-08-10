Mersin Limanı'nda 587 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Mersin Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada 587 kilo esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN Limanı'nda bir konteynerde şüphe üzerine yapılan aramada, 587 kilo esrar ele geçirildi.

Limanda tarama sistemine sevk edilen bir konteynerde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yoğunluklar tespit edildi. Konteynerde ekiplerin yaptığı detaylı incelemeler ve aramalarda 587 kilo esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
