Mersin Limanı'nda 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 13 Kaçakçı Gözaltında

Mersin Limanı'nda 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 13 Kaçakçı Gözaltında
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda yapılan operasyonda 44 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 13 göçmen kaçakçısı organizatörünün gözaltına alındığını açıkladı. 9'u tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 düzensiz göçmenin yakalandığını, devamında düzenlenen operasyonda 13 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını ve 9'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Mersin Limanı'nda gemiye yüklenerek İtalya'ya gidecek olan ve bir TIR garajında bekletilen konteynerde ekiplerin aramasında 44 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yakalananların sorgulamasında, daha önce Türkiye'ye gelip düzensiz göçmen durumuna düştükleri tespit edildi. Devamında yapılan operasyonda; 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Bu kişilerin 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
