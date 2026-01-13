Haberler

Mersin'de 280 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Mersin'de 280 bin adet sentetik ecza ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin limanında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 50 koli içerisinde 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN limanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen takipli çalışmalar kapsamında yurtdışından Mersin Limanı'na gelerek buradan yine yurtdışına gidecek olan ve geçici depolama alanında bulunan 50 koli içerisinde 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor
Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Altay'ın yeni hocası belli oldu! Çok tanındık bir isim
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamamlandı! Tüm dünyanın konuşacağı transfer
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti