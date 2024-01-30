Mersin'in Mut ilçesinde Sertavul geçidi kar nedeniyle kapatıldı

İÇ Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Mersin'in Mut ilçesi Sertavul geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz araçların ulaşımına kapatıldı.

Dün akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar ve tipi nedeniyle İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul geçidinde yol, ulaşıma kapatıldı. Ekipler, bölgede önlemler alırken zincirli araçların geçişine izin verildi. Trafiğin aksamaması için bölgede karayolları ekiplerinin yol kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.