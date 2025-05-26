Mersin'in Mut İlçesinde 'Gülelim Güldürelim' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Mersin'in Mut İlçesinde 'Gülelim Güldürelim' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
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Şafak Küçük'ün yönettiği 'Gülelim Güldürelim' tiyatro oyunu, Mut Halk Eğitimi Merkezinin konferans salonunda sahnelenerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Oyundan elde edilen gelirle kırsaldaki okullara kütüphane kurulması hedefleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde "Gülelim Güldürelim" tiyatro oyunu sahnelendi.

Şafak Küçük'ün yönetmenliğini üstlendiği oyun, Mut Halk Eğitimi Merkezinin konferans salonunda izleyiciyle buluştu.

Tiyatro Muallim Topluluğunca sahnelenen oyun, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Oyundan elde edilen gelirle, kırsaldaki okullara kütüphane kurulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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