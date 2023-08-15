Mersin'in Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Nuri Sarıyar atandı

Mersin'in Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Nuri Sarıyar görevine başladı

Görevine başlayan Emniyet Müdürü Sarıyar, "Mut gerçekten çok güzel bir ilçe. İlçe halkının huzuru için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz. Yapmış olduğumuz vazifenin öneminin yanında, aynı zamanda görev dışında da vatandaşların sıkıntı ve problemlerini çözerek, örnek olmalıyız" dedi. - MERSİN