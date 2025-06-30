Mersin'in Erdemli İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Esenpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgar etkisiyle büyüyerek 1,5 hektarlık alanı etkiledi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Esenpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Güncel