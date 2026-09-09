Mersin’in Bozyazı ilçesindeki yangına müdahale ediliyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Tekeli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalırını sürdürüyor.

Dün Bozyazı ilçesinin Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel yönlendirilmiş, çalışmalara destek için 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler de sevk edilmişti.

Kaynak: AA