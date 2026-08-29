Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Mersin'de kaymakamlar ve belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu zaferle Türk milletinin hür ve onurlu yaşayacağını dünyaya ispat ettiğini kaydeden Beşikci, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı ve büyük başarılarla dolu tarihimizin en önemli dönüm noktalarından ve aziz milletimizin vatan ve bayrak sevgisinin, hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'miz, hür ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da tarih boyunca ışık olmuş ve yol göstermiştir."

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını anlattı.

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan ise bu zaferle Türk milletinin vatanı, bayrağı ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat da 30 Ağustos'ta Türk milleti ve ordusunun kenetlenerek tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığını belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ise 30 Ağustos'un, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA