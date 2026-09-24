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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toroslar'daki lisede öğrencilerle sohbet etti

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İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi kapsamında Toroslar'daki Eyüp Aygar Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Aktaş, sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, okulun kolluk ve bahçe görevlileriyle görüştü, ardından çevredeki esnafı ziyaret etti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, merkez Toroslar ilçesindeki lisede öğrencilerle bir araya geldi.

Aktaş, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Eyüp Aygar Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Sınıfları gezen Aktaş, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Okulun kolluk ve bahçe görevlileriyle de görüşen Aktaş, daha sonra çevredeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA
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