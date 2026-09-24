Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toroslar'daki lisede öğrencilerle sohbet etti

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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, merkez Toroslar ilçesindeki lisede öğrencilerle bir araya geldi.

Aktaş, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Eyüp Aygar Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Sınıfları gezen Aktaş, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Okulun kolluk ve bahçe görevlileriyle de görüşen Aktaş, daha sonra çevredeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA