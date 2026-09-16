Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş emekli polisleri ağırladı
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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli olan polis memurlarıyla bir araya geldi.
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli olan polis memurlarıyla bir araya geldi.
Emekliye ayrılan polis memurları, Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Aktaş, özverili hizmetlerinden dolayı meslektaşlarını kutladı.
Görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirten Aktaş, hediye verdiği ziyaretçilerine emeklilik hayatlarında başarı diledi.
Kaynak: AA