Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan Güçlü ve Baysal'a ziyaret
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal'ı ziyaret etti.
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal'ı ziyaret etti.
Aktaş, göreve yeni başlayan Güçlü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Güçlü ile sohbet eden Aktaş, başarı diledi.
Aktaş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Alpaslan Baysal'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA