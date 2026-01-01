Haberler

Havalimanında 4.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 gözaltı

Havalimanında 4.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurova Uluslararası Havalimanında gerçekleştirilen gümrük aramasında, mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş 4 kilo 510 gram esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili bir yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de Çukurova Uluslararası Havalimanında mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş halde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi, yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Çukurova Uluslararası Havalimanından ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.'nin çantasında gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Arama sonucunda mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş bir şekilde 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli L.M. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Amsterdam'daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu

150 yıllık kilise havai fişek kurbanı, yeni yıl gecesi kül oldu
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı