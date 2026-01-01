Havalimanında 4.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 gözaltı
Çukurova Uluslararası Havalimanında gerçekleştirilen gümrük aramasında, mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş 4 kilo 510 gram esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili bir yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Çukurova Uluslararası Havalimanından ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.'nin çantasında gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Arama sonucunda mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş bir şekilde 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli L.M. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.
