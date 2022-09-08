Mersin haberleri... Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Gelen Mersin haberine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, beraberinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Büyükeceli Orman İşletme Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, "Mersin'deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı" dedi. Tiryaki, yangında yaklaşık bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü de belirtti. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Ali Hamza Pehlivan Veysel Tiryaki Mersin Güncel Haberler

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