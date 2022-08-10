Mersin haberi... Mersin'de kaldırımlarda yenileme ve onarım çalışmaları sürüyor
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Mersin yerel gündem haberine göre Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bazı mahallelerde kaldırımlarda yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bazı mahallelerde kaldırımlarda yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Hal, Gündoğdu ve Yeni mahallelerindeki kaldırımlarda başlattığı çalışmaları sürdürüyor.
Ekipler, kaldırımlarındaki bazı kilit taşları yeniliyor, bazılarını da onarıyor.
AA / Burcu Kaya - Güncel