Mersin haberi... Mersin'de bir ayda 3 bin 335 kadın, KADES hakkında bilgilendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haberi... Mersin'de bir ayda 3 bin 335 kadın, KADES hakkında bilgilendirildi

Mersin haberi... Mersin'de bir ayda 3 bin 335 kadın, KADES hakkında bilgilendirildi

Mersin haberleri: Mersin'de, temmuzda 3 bin 335 kişiye, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

 - Güncelleme:

Mersin'de, temmuzda 3 bin 335 kişiye, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerle özel ve resmi kurumlarda kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Temmuz ayında gerçekleştirilen çalışmalarla 3 bin 335 kadın bilgilendirildi.

Çalışmalar kapsamında, uygulamanın kadınların telefonlarına yüklenmesi konusunda da yardımcı olundu.

AA / Burcu Kaya - Güncel

alışveriş Mersin KADES Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title