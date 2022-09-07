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Mersin gündem haberleri... Mersin'de orman yangını (3)

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Mersin gündem haberleri... Mersin'de orman yangını (3)

Mersin haberleri... 30 EV TAHLİYE EDİLDİMersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçi ile müdahale edilirken, bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçi ile müdahale edilirken, bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Güncel

Büyükeceli Mersin Güncel Haberler

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