Mersin gündem haberleri... Mersin'de orman yangını (3)
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Mersin haberleri... 30 EV TAHLİYE EDİLDİMersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçi ile müdahale edilirken, bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
30 EV TAHLİYE EDİLDİ
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçi ile müdahale edilirken, bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Güncel