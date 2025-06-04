Mersin Gülnar'da Ilısu İçme Suyu Projesi Tamamlandı

Mersin Gülnar'da Ilısu İçme Suyu Projesi Tamamlandı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, Ilısu İçme Suyu Projesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Proje ile Ilısu Şelalesi'nden alınan su, 67 kilometrelik boru hattıyla ilçe merkezine ulaştırıldı ve 1000 ton kapasiteli su deposuna aktarıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, yöre halkı için önem taşıyan Ilısu İçme Suyu Projesi tamamlanarak hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında, Ilısu Şelalesi'nden alınan içme suyu, yer altına döşenen 67 kilometrelik boru hattıyla ilçe merkezine ulaştırıldı.

Bölgede inşa edilen 1000 ton kapasiteli su deposuna aktarılan su, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Tamamlanan proje için eski Gülnar Otogarı Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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