Mersin Erdemli saldırısında yaralanıp ölen icra müdür yardımcısı Adana'da defnedildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hasan Sevindik'in cenazesi, Adana'da defnedildi.

Merkez Mahallesi'nde 12 Kasım'da M.F.G'nin (30) pompalı tüfekle çevredekilere ateş açması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Sevindik'in (56) cenazesi işlemlerinin ardından Adana'ya gönderildi.

Erdemli Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Sevindik için Küçükoba Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sevindik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Sevindik'in cenazesi toprağa verildi.

Öte yandan, aynı saldırıda hayatını kaybeden Sevindik'in yaklaşık bir ay önce evlendiği eşi Suriye uyruklu Anna Barakat'ın (41) cenazesinin de yarın Suriye'de toprağa verileceği öğrenildi.

Saldırıyı düzenleyen ve ardından intihar girişiminde bulunan M.F.G. ile olayda yaralanan G.G.S. (38) ve eşi M.C.S. (42) ile R.K'nin (36) hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 Kasım'da M.F.G. pompalı tüfekle çevredekilere ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Olayda Anna Barakat olay yerinde, eşi Hasan Sevindik ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırıda G.G.S. (38) ve eşi M.C.S. (42) ile R.K. (36) yaralanmıştı.

Kaynak: AA