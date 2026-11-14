Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Erdemli saldırısında yaralanıp ölen icra müdür yardımcısı Adana'da defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli saldırısında yaralanıp ölen icra müdür yardımcısı Adana'da defnedildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erdemli'de 12 Kasım'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve dün hastanede yaşamını yitiren 56 yaşındaki icra müdür yardımcısının cenazesi Adana'da defnedildi. Aynı saldırıda ölen eşinin cenazesinin yarın Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hasan Sevindik'in cenazesi, Adana'da defnedildi.

Merkez Mahallesi'nde 12 Kasım'da M.F.G'nin (30) pompalı tüfekle çevredekilere ateş açması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Sevindik'in (56) cenazesi işlemlerinin ardından Adana'ya gönderildi.

Erdemli Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Sevindik için Küçükoba Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sevindik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Sevindik'in cenazesi toprağa verildi.

Öte yandan, aynı saldırıda hayatını kaybeden Sevindik'in yaklaşık bir ay önce evlendiği eşi Suriye uyruklu Anna Barakat'ın (41) cenazesinin de yarın Suriye'de toprağa verileceği öğrenildi.

Saldırıyı düzenleyen ve ardından intihar girişiminde bulunan M.F.G. ile olayda yaralanan G.G.S. (38) ve eşi M.C.S. (42) ile R.K'nin (36) hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 Kasım'da M.F.G. pompalı tüfekle çevredekilere ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Olayda Anna Barakat olay yerinde, eşi Hasan Sevindik ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırıda G.G.S. (38) ve eşi M.C.S. (42) ile R.K. (36) yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu18

Evi yoktu, minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti28

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Şehirde kuduz kabusu! Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın

Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu74

Parti değiştiren belediye başkanları için söyledikleri salonu coşturdu
Adana'da 'platonik aşığım' diyen saldırganın 8 kez bıçakladığı Nurseli Sezer konuştu: En ağır cezayı almasını istiyorum

Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı! Ölümden dönen kadın konuştu
Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu

Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor! Sakarya'da lastikçilerde günlük değişim 500'e dayandı

Kış lastiğinde son gün! Tanesi 25 bin liraya kadar çıkıyor