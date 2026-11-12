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Mersin Erdemli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, saldırgan dahil 5 kişi yaralandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi öldü, aralarında saldırganın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Pompalı tüfekle çevredekilere ateş açan zanlı aynı silahla intihar girişiminde bulundu; yaralılar Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen zanlı, pompalı tüfekle çevredekilere ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla vurulan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, aralarında ağır yaralanan saldırganın da olduğu 5 kişiyi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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