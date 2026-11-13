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Mersin Erdemli'de saldırıda yaralanan Hasan Sevindik öldü, ölü sayısı 2 oldu

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Mersin Erdemli'de Mehmet Fatih Güneş'in pompalı tüfekle vurduğu Anna Barakat'ın ardından, aynı saldırıda yaralanan Hasan Sevindik de hastanede kurtarılamadı. Ölü sayısı 2'ye çıkarken Sevindik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Mersin'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş'in pompalı tüfekle vurduğu Suriye uyruklu Anna Barakat'ın ardından, aynı saldırıda yaralanan bir ay önce düğün yaptığı Hasan Sevindik de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Sevindik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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