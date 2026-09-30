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Mersin Erdemli'de sahte hesaplarla şantaj iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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Mersin Erdemli'de sahte hesaplarla müstehcen görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 9 cep telefonu ve 32 sentetik ecza ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ele geçirdikleri müstehcen görüntüleri kullanarak şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişileri, ele geçirdikleri müstehcen görüntülerle tehdit edip para istedikleri öne sürülen zanlıların kimlikleri belirlendi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde 9 cep telefonu, 3 SIM kart, başkasına ait kimlik kartları ve 32 sentetik ecza ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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