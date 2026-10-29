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Mersin Erdemli'de etkili sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar arızalandı

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Mersin Erdemli'de etkili sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar arızalandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırarak cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Ev ve iş yerlerini su basarken bazı araçlar su birikintilerinde arızalandı; ekipler tahliye için çalışma başlattı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Mersin'de gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak, Erdemli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Bazı araçlar su birikintilerinde kalarak arızalanırken, bazı sürücüler de göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Ekipler, yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.

'BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYORUZ'

Sağanaktan en çok etkilenen mahallelerden Akdeniz Mahallesi'nde de vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalıştı. Bazı mahalle sakinleri de evlerindeki eşyaları dışarı çıkardı. Evini su basan vatandaşlardan biri, "Sabaha karşı çok şiddetli bir yağmur yağdı. Yağmur suları evlerimize girdi ve bütün eşyalarımız sular altında kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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